Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi: Türkmenler referandumu boykot edecek

Irak'taki Türkmenlerin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), anayasaya aykırı düzenleneceği referandumu boykot etmekte kararlı olduğu belirtildi.
Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, düzenlediği basın toplantısında, ''Türkmenlerin yaşadıkları bölgelerde referandum yapılmamasını istemememize rağmen hiç kimse bizi dinlemedi. Yasalara aykırı ve birçok tarafın karşı olduğu bu referandumun sonuçlarını tanımayacağız.'' dedi.
Referanduma ve sandık başına hiçbir Türkmen'in gitmeyeceğinin altını çizen Salihi, "Yarın Türkmenler referandumu boykot edecektir.'' ifadesini kullandı.
Türkmenlerin en çok can güvenliklerinin korunmasına ihtiyacı olduğunu belirten Salihi, ''Bu saatten sonra Türkmenlerin yaşadıkları Kerkük ve diğer bölgelerde can güvenliklerinden merkezi hükümet sorumludur. Vatandaşlarımızı yaşadıkları bölgelerde hükümete bağlı güçler korumalı.'' diye konuştu.
Kerkük'teki Peşmerge ve Kürt siyasi partilere bağlı asayiş gücünün, Türkmenlerin güvenliğini sağlamadığına dikkati çeken Salihi, Türkmen ve Kürt siyasi taraflar arasındaki siyasi anlaşmazlıktan dolayı Kerkük'teki Peşmerge güçlerinin sadece Kürtleri koruduğunu belirtti.
Salihi, Türkmenlerin can güvenliklerinin korunması için dış güçler ve uluslararası taraflardan destek isteyeceklerini ifade etti.
IKBY'DEKİ TARTIŞMALI REFERANDUM KARARI
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle bir araya geldikten sonra 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde referandum yapacaklarını duyurmuştu.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY'nin tek taraflı referandum kararının "anayasaya aykırı" olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını söylemiş, Irak Federal Mahkemesi de aynı gerekçeyle referandumun geçersiz olduğuna ve durdurulmasına karar vermişti.
ABD ise büyük tartışmalara neden olan referandum kararı hakkında "seçilen yolun çok riskli olduğunu" kaydederek bunun ivedi bir şekilde iptal edilmesini istemişti.
- ırak türkmen cephesi
- Erşet Salihi
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