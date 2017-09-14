Irak Türkmen Cephesi lideri Salihi, Türkiye'ye geliyor

Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan’ın haberine göre, yarın Ankara’ya gidecek olan Erşat Salihi, önce Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın, ardından da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşecek. Görüşmelerde, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde yapılacak bağımsızlık referandumu ele alınacak.

Salihi’nin, Yalçın ve Çavuşoğlu’na referandum ve Irak’taki gelişmeler hakkındaki görüşlerini ileteceği belirtildi. Salihi görüşmelerden sonra Ankara’da görev yapan yabancı büyükelçilerin de bulunacağı bir konferansa katılacak.

Ağustos ayında yeniden ITC Başkanı seçilen Salihi, referandumu boykot edeceklerini ve referandum kararını tanımayacaklarını açıklamıştı.

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