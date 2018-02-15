Iraklı Diyar'a Van'da biyonik kulak

Doğuştan işitme engelli Iraklı 2.5 yaşındaki Danar Diyar Abdullah, Van’da geçirdiği operasyon sayesinde artık duyabilecek. Minik Diyar’a, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’nde, ‘biyonik kulak’ olarak bilinen ‘koklear implantasyon’ ameliyatı yapıldı.

DHA'nın haberine göre; YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, özellikle Irak’ın kuzeyinden ve diğer bölgelerinden hastaların Van’ı sağlık turizmi açısından tercih ettiğini belirterek, “Bu cerrahi operasyon, aslında birçok operasyonlarla beraber üniversitemizin çok etkin operasyonlar yapabildiğini gösteren bir olaydı. Özellikle Irak’tan hastalarımız geliyor ve ameliyatlarını burada yapıyorlar” dedi.

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