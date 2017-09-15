Iraklı Türkmenlerin lideri Erşad Salihi, referandum gerilimini ve Kerkük’ün durumunu Ankara’ya gelir gelmez HABERTÜRK’e değerlendirdi. Irak Türkmen Cephesi (ITC) lideri ve Kerkük milletvekili Salihi, Kerkük Valisi Necmettin Kerim’in Meclis tarafından azledilmesiyle ilgili “Referandumla ilgisi yok. Tamamen valinin yolsuzluk yapmasıyla alakalı. Zamanlaması denk geldi ancak hiçbir siyasi neden yok” değerlendirmesinde bulunurken peşmergenin Kerkük’e yaptığı askeri yığınağa ilişkin de “Türkmen ve Araplara baskı için yığınak yapılıyor. Bazı silahlı PKK’lılar da havaalanına konuşlandırıldı” açıklamasını yaptı. Salihi’ye Kerkük’te yaşanabilecek iç savaş senaryolarını ve Şii milis Haşdi Şabi’nin kente gidebileceği iddialarını da sorduk. Türkmen lider “Bu senaryoların hepsi olabilir. İlle referandum yapacağız derlerse Bağdat’tan tepki olacaktır. Haşdi Şabi de, Irak ordusu da Kerkük’e girebilir. Umarız ki bu iş, güçle halledilmez” cevabını verdi.

Peki Barzani referandumu erteler mi? Türkmen lidere göre referandumun gerçekleşmesi mümkün değil. Barzani’nin referandum konusunda bu kadar ısrarcı konuşmasının da nedeninin, Bağdat’tan bazı kazanımlar koparmaya çalışması olduğunu kaydeden Salihi “Bağdat’ı vurmak için balondan bir mesele yarattılar” ifadesini kullandı.

‘2 SEÇENEĞİMİZ VAR’

Türkmen lider, Talabani’nin partisi KYB’nin referandumun yanlış olduğunun farkına vardığı görüşünde: “Talabani’nin teşkilatı referandumu reddediyor, perde arkasından bunun bir hata olduğunu kabul ediyorlar. Dün bir toplantı yaptılar, Kürt Parlamentosu’nun aktif hale gelmesi durumunda anlaşmazlık bölgelerinde referandumun olmaması kararı aldılar.”

Salihi, Türkiye’nin Kerkük ve Türkmenlerin yanında olduğunu belirtti, referandumun gerçekleşmesi durumunda iki seçeneklerinin olduğunu söyledi ancak “Bu seçenekleri şimdi ilan etmiyoruz” dedi. Salihi, Ankara’daki temasları çerçevesinde bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

irak

ankara

IKBY

Mesut Barzani