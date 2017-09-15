Iraklı Türkmenlerin lideri Erşad Salihi, referandum gerilimini ve Kerkük’ün durumunu Ankara’ya gelir gelmez HABERTÜRK’e değerlendirdi. Irak Türkmen Cephesi (ITC) lideri ve Kerkük milletvekili Salihi, Kerkük Valisi Necmettin Kerim’in Meclis tarafından azledilmesiyle ilgili “Referandumla ilgisi yok. Tamamen valinin yolsuzluk yapmasıyla alakalı. Zamanlaması denk geldi ancak hiçbir siyasi neden yok” değerlendirmesinde bulunurken peşmergenin Kerkük’e yaptığı askeri yığınağa ilişkin de “Türkmen ve Araplara baskı için yığınak yapılıyor. Bazı silahlı PKK’lılar da havaalanına konuşlandırıldı” açıklamasını yaptı. Salihi’ye Kerkük’te yaşanabilecek iç savaş senaryolarını ve Şii milis Haşdi Şabi’nin kente gidebileceği iddialarını da sorduk. Türkmen lider “Bu senaryoların hepsi olabilir. İlle referandum yapacağız derlerse Bağdat’tan tepki olacaktır. Haşdi Şabi de, Irak ordusu da Kerkük’e girebilir. Umarız ki bu iş, güçle halledilmez” cevabını verdi.
Peki Barzani referandumu erteler mi? Türkmen lidere göre referandumun gerçekleşmesi mümkün değil. Barzani’nin referandum konusunda bu kadar ısrarcı konuşmasının da nedeninin, Bağdat’tan bazı kazanımlar koparmaya çalışması olduğunu kaydeden Salihi “Bağdat’ı vurmak için balondan bir mesele yarattılar” ifadesini kullandı.
‘2 SEÇENEĞİMİZ VAR’
Türkmen lider, Talabani’nin partisi KYB’nin referandumun yanlış olduğunun farkına vardığı görüşünde: “Talabani’nin teşkilatı referandumu reddediyor, perde arkasından bunun bir hata olduğunu kabul ediyorlar. Dün bir toplantı yaptılar, Kürt Parlamentosu’nun aktif hale gelmesi durumunda anlaşmazlık bölgelerinde referandumun olmaması kararı aldılar.”
Salihi, Türkiye’nin Kerkük ve Türkmenlerin yanında olduğunu belirtti, referandumun gerçekleşmesi durumunda iki seçeneklerinin olduğunu söyledi ancak “Bu seçenekleri şimdi ilan etmiyoruz” dedi. Salihi, Ankara’daki temasları çerçevesinde bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.