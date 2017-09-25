Iraklılar, Kürtlerin bağımsızlık referandumunu sosyal medyada nasıl tartışıyor?

IKBY Referandumu AFP

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından düzenlenen tartışmalı referandumda bir yandan oy verme işlemleri devam ediyor, diğer yandan ise konu ülke genelinde sosyal medyada yoğun biçimde tartışılıyor.

Bazı Iraklılar ülkelerinin bölünme yolunda ilerlediğini söylerken, sık sık kullanıcılar arasında mezhepler konusunda tartışmalar ve karşılıklı suçlamalar yaşanıyor.

Kimileriyse referandumun sonuçlarına bağlı olarak Kürtler ve Araplar arasında savaş çıkabileceği uyarılarını yapıyor.

Referandumu bir "İsrail komplosu" olarak nitelendirenlerin sayısı da oldukça fazla.

Irak'ın toprak bütünlüğünün korunacağını söyleyen sosyal medya kullanıcıları da var.

Haydar İbadi AFP Irak Başbakanı Haydar el İbadi, referandumun anayasaya aykırı olduğunu söylüyor.

Hükümete yönelik suçlamalar

Bazı kullanıcılar, Bağdat yönetiminin mezhebe dayalı politikaları nedeniyle Kürtlerin bağımsızlık referandumuna gitme kararı aldığını düşünüyor.

Irak Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktörü Muhanad Selum, iktidarın toprak bütünlüğünü sağlama konusunda yetersiz kaldığını savunuyor:

"Kürdistan'ın bağımsızlık referandumu, Irak siyasi sisteminin 2003'ten bu yana hükümet etme yöntemleriyle ilgili derin sorunları çözme konusundaki yetersizliğinin bir sonucudur."

Bağdat hükümetini destekleyenler ise Kürt yönetiminin kendi başarısızlıklarını Bağdat'a mâl etme çabasında olduğunu savunuyor.

"Bağdat hükümetinin yozlaşmış olduğunu varsayarak Kürtlerin bağımsızlık referandumuna gitmesi kabul edilebilecek bir durum değil. Zaten yönetim olarak bağımsızlar. Kendi vergi sistemleri var. Bütçeden de kendi belirledikleri ölçüde pay alıyorlar."

Mezhep gerilimi suçlamaları

Referandum nedeniyle Şii ve Sünni Iraklılar arasında da bir tartışma başlamış durumda.

Her iki taraf da Kürtlerin referanduma gitmesi konusunda birbirlerini suçluyor.

Şii sosyal medya kullanıcıları, Sünnileri referanduma destek vermekle suçluyor ve "vatana ihanet ettiklerini" söylüyor.

"Erk sahibi Sünnilerin büyük kısmı referandumu destekliyor ve gelecekte bir Sünni ayrılıkçılığına zemin hazırlıyor. Ya da belki Kürt devletine katılmak istiyorlardır. En güzel kanıt ise Kürtler tarafından bazı Sünni köylerinin ele geçirilmesine ses çıkarmamaları." - @Mushtaq994

"Sünniler Kürdistan'ın bağımsızlığını ya destekliyor ya da kerhen karşı çıkıyor. Onların vatanı iktidar. Yönetmedikleri bir Irak'ı İsrail'e ya da Barzani'ye tepside sunmaya hazırlar." - Adil el Hüseyni.

Sünniler ise Kürtlerin İran tarafından idare edilen bir Irak'tan ayrılmak istediğini savunuyor.

"Eğer Irak, Iraklılar tarafından yönetiliyor olsaydı, Kürtler bu yolu seçmezdi. Ama Irak artık İran'ın bir vilayeti haline gelmiş vaziyette. Ülkeyi mezhepçi suç şebekeleri yönetiyor." - @mustafa_khalaf3

"Kürdistan kendi devletini kuracak. Irak'ın geri kalanı zaten İran'ın kontrolünde. Sünniler ya yerlerinden edilecek, ya öldürülecek ya da Şii yapılacak." - Fehran Hawas el-Sadid

Barzani AFP

Kerkük tartışması

Pek çok sosyal medya kullanıcısı Kerkük gibi statüsü tartışmalı yerlerde referandum düzenlenmesinin Arap - Kürt savaşına dönüşebileceği konusunda uyarılar yapıyor.

Arapça "Kerkük" etiketi, Iraklı Twitter kullanıcıları arasında en çok kullanılan etiketler arasında. Bu etiketle 50 binden fazla mesaj paylaşılmış durumda.

"Kerkük gibi tartışmalı bölgelerde referandum düzenlemek kelimenin tam anlamıyla savaş ilan etmektir." - Ali Mared el-Esadi

"Birileri Kerkük'ü ele geçirmeye çalışırsa bu üç milyon Kürdün tamamen ortadan kaldırılmasıyla son bulacak bir savaşı başlatır." - @mahlit_altag

"Kürdistan referandumunu destekliyorum ama Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeler dışarıda tutulmalıydı." Bassam Nasrallah

IKBY Referandumu AFP Bazı Iraklılar, referandumu bir 'israil komplosu' olarak tanımlıyor.

İsrail ve Irak'ın bölünmesi endişeleri

Iraklı Araplar için İsrail'den referanduma gelen destek, İsrail tarafından tezgahlanan ve Arap dünyasını bölmeyi amaçlayan bir komplonun kanıtı.

Kürtlerin mitinglerinde açılan İsrail bayraklarının gözüktüğü fotoğraflar, referandum karşıtları tarafından sıkça paylaşılıyor.

"Irak'ı bölmek IŞİD sonrası Irak için tezgahlanan bir senaryo. Bu bir İsrail projesidir ve herkesin buna karşı çıkması gerekir." 'Irak'ın kızı' takma isimşli Twitter kullanıcısı.

"Irak Kürdistan'ında kurulmaya çalışılan Yahudi devletine karşı uyanık olun." - @alihaselgmailc

Irak'ın bütünlüğü

Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması çağrısı yapan kullanıcılar da seslerini Twitter'da duyurmaya çalışıyor.

"Bütünleşmiş Irak 'a Evet' ve 'Irak bölünmeye karşı' etiketleriyle, tüm Irak vatandaşlarına ülkenin bütünlüğüne sahip çıkmaları yönünde çağrılar yapılıyor.

"Arabıyla ve Kürdüyle tek Irak'a Evet" - @RussulHTIQ

"Hepimiz tek ve güçlü bir Irak'ı destekliyoruz. Siyasiler bizi bölememeli." - @iraqnewspaper

"Irak askerleri ülke bölünsün diye şehit düşmedi. Tersine ülkenin bütünlüğü için şehit düştüler." - @I8hor

Fotoğraflarla: Kerkük ve Türkmenler

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