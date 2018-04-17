Irak Yüksek Yargı Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merkezi Ceza Mahkemesi'nin, DEAŞ üyesi 3 Azeri, bir Kırgız kadın hakkında idam cezası, bir Fransız iki Rus kadın hakkında da müebbet cezası verdiği belirtildi.

AA'nın haberine göre Merkezi Ceza Mahkemesi, daha önce terör örgütü DEAŞ üyesi bir Alman vatandaşını idam cezasına çarptırmıştı.

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