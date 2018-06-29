ABD Başkanı Trump’ın, müttefiki ülkelerden 4 Kasım’a kadar İran’dan petrol alımını kesmesini isteyeceği yönündeki haberler, gözlerin Türkiye’nin petrol ithalatına da çevrilmesine yol açtı. Türkiye, petrol ihtiyacının önemli bir bölümünü ithalat yoluyla karşılıyor. İthalatta, ilk sırayı İran alıyor. Türkiye, geçen yıl 25.7 milyon ton petrol ithal etti. Bunun, 11.5 milyon tonluk bölümünü İran’dan satın aldı. İran petrolü, hem fiyat hem de içerdiği ürünler (benzin, motorin, fueloil) yönünden diğer ülkelerdeki petrole göre “ucuz ve verimli” olarak kabul ediliyor. ABD, 2010’lu yılların başında da İran’a yönelik ambargo uygulamıştı. Bu ülkeye yönelik benzin tedarikinin ve petrol ithalatının kesilmesini istemişti.

İRAN’A ALTERNATİFLER

Bu dönemde Türkiye ve TÜPRAŞ, ABD’li yetkililer ile görüştü ve alımları kademeli olarak kıstı. Türkiye ile birlikte Güney Kore, Japonya ve Çin de İran’dan petrol ithalatı konusunda belli miktarlar için muafiyet aldı. Bu ambargo birkaç yıl devam etti. Kaynaklar, ABD ambargosunun başlamasıyla birlikte Türkiye’nin belli bir geçiş döneminde İran yerine başka ülke ya da ülkelerden petrol ithal etmesinin gündeme gelebileceğini belirterek, “Türkiye, öncekinde olduğu gibi konuyu ABD’li yetkililerle müzakere edecektir. Bu müzakereler sonrasında belki kademeli olarak alım azaltılabilir. İran’a, Irak petrolü en önemli alternatif. Rusya ve Ortadoğu’dan da ithalatın artması beklenebilir” dedi. Kaynaklar, bu durumda Türkiye’nin petrol ithalat faturasının bir miktar artacağını söyledi.