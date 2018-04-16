İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında yerli ve yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kasımi, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye’ye gerçekleştirdiği operasyona ilişkin, "ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırı uluslararası kanunlara aykırı bir karardı. Ancak bu konu İran İslam Cumhuriyeti'nin siyasetini etkileyemez. Dünya ve bölgede yaşanan birçok kargaşalar, güvensizlikler ve krizler ABD'nin son yıllardaki stratejik yanlışlarının sonucunda doğmuştur" dedi.
Behram Kasimi, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile görüşmesine değinerek, söz konusu telefon görüşmesinin İngiltere Dışişleri Bakanlığının talebi ile gerçekleştiğini belirtti. Kasımi, "Dışişleri Bakanımız batılı 3 ülkenin Suriye'ye gerçekleştirmiş olduğu saldırıya itirazını dile getirerek, bu eylemin bir cinayet olduğunu vurguladı" diye konuştu.
Kasımi, ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye karşı gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "Söz konusu üç ülke herhangi bir kanıt veya BM'den bir izine sahip olmaksızın Suriye'ye saldırı düzenlemiştir. Dışişleri Bakanımız söz konusu telefon görüşmesinde İran'ın bu saldırıyı şiddetle kınadığını dile getirdi" ifadelerini kullandı.
"AVRUPA İLE FARKLI KONULARA İLİŞKİN GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDECEKTİR"
Kasımi, Avrupa'nın İngiltere ve Fransa'dan ibaret olmadığını belirterek, "Avrupalı ülkeler arasında Suriye meselesine ilişkin farklı tutumlar söz konusu. İran ile Avrupalı ülkeler arasında farklı konulara ilişkin görüşmelerimiz devam edecektir" dedi.
"ABD, İRAN, TÜRKİYE VE RUSYA'NIN ARASINI AÇMAYI HEDEFLİYOR"
ABD'nin Suriye'ye karşı askeri kararının hedefinde Astana sürecenin olduğunu belirten Kasımi, "ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye'ye gerçekleştiren mantık dışı saldırının en temel hedeflerinden biri Astana garantörleri İran, Türkiye ve Rusya'nın arasını açmak" açıklamasında bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasimi, ABD'nin Astana sürecinden memnun olmadığını belirterek, söz konusu saldırının Astana garantörleri olan İran, Türkiye ve Rusya'nın stratejik işbirliğini etkilemeyeceğini dile getirdi. Kasımi, "İran boşuna çabalıyor zira İran, Türkiye ve Rusya'nın terörizme karşı mücadelede ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yardımındaki stratejik işbirliği, var olan tüm ihtilaflara rağmen devam edecektir" diye konuştu.
Behram Kasımi açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Amerika'nın müdahaleci tavırlarının en önemli nedenlerinden biri ABD'nin Astana sürecinde bulunmayışıdır. Açık olan şu ki Amerika bu durumdan oldukça rahatsız ve kızgın. Zira, dünyanın gündeminde olan en büyük krizlerden birinin çözüm sürecinde bulunmuyor."
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