İran, bağımsızlık referandumu öncesi Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne hava sahasını kapattı

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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılacak bağımsızlık referandumuna bir gün kala İran, hava sahasını IKBY'den kalkan tüm uçaklara kapattı.

İran ayrıca ülkeden IKBY'ye yapılan tüm uçuşları da durdurdu.

Tahran yönetimi bu kararı Irak'ın istediği üzerine aldığını açıkladı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Şurası Sözcüsü Keyvan Husrevi, "İran'dan Süleymaniye ve Erbil kentlerine ve aynı zamanda hava sahanlığımızdan Irak Kürdistan Bölgesine doğru uçuşlar durdurulmuştur. Referandumun yapılması halinde kara sınırları da kapatılacaktır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da bir askeri geçit törenini izliyor (Arşiv) Reuters İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da bir askeri geçit törenini izliyor (Arşiv)

İran ayrıca Irak sınırında askeri tatbikat da yapıyor.

Irak ve Türkiye gibi İran da IKBY'de yapılacak bağımsızlık referandumuna karşı çıkıyor.

Başbakan Yıldırım: Referandum yok hükmündedir

Öte yandan, Başbakan Binali Yıldırım da Adalet ve Kalkınma Partisi Mamak 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Türkiye'nin güney hudutlarında herhangi bir statü değişikliği, herhangi bir şekilde yeni oluşumlar, asla ve asla Türkiye tarafından hoş görülemez. Kuzey Irak'ta yarın gerçekleştirilecek referandum gayri meşrudur, yok hükmündedir" dedi.

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu referandum sonrası yaşanacak muhtemel gelişmelerden, bu referanduma tek başına, halkına danışmadan karar veren, dünyada bütün milletlerin karşı çıktığı, BM'nin de karşı olmasına rağmen bu referandumda inat eden Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi birinci derecede sorumlu olacaktır." dedi.

Irak Federal Mahkemesi de referandumun ülke anayasasına aykırı olduğunu açıklamıştı.

Bağımsızlığa destek amacıyla Erbil'de düzenlenen bir mitinge katılanlar AFP Bağımsızlığa destek amacıyla Erbil'de düzenlenen bir mitinge katılanlar

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu ise referandum için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve yarının resmi tatil ilan edildiğini duyurdu.

Referandumda oy verme işlemi yerel saatle sabah saat 08.00'de başlayacak.

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