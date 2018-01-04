Emekçi Hareket Partisi (EHP) üyesi bir grup, İran'da yaşanan olayları protesto etmek için, 18.00'de Cağaloğlu'nda bulunan İran Başkonsolosluğu önünde toplandı.

DHA'nın haberine göre; polis, grubun burada açıklama yapmasına izin vermedi. Başkonsolosluk önünden uzaklaştırılan grup üyeleri, Ankara Caddesi'nde dağılmamaları üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 15 kişi Çevik Kuvvet otobüsüne bindirilerek, polis merkezine götürüldü.

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