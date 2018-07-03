İran Sivil Savunma Kurumu Başkanı General Gulamrıza Celali, İran'a gelen bulutların kısırlaştırıldığını öne sürerek, "İran'da meydana gelen iklim değişikliğinde yabancıların parmağının olması şüphesi var. Ülkedeki bilim merkezleri de bunu teyit etmektedir. İsrail ve komşu ülkelerden biri, İran'a giren yağmur bulutlarını yağmaması için kısırlaştırıyor. Bunun yanı sıra bulut ve kar hırsızlığıyla karşı karşıyayız." açıklamasında bulunmuştu.

Konuyla ilgili İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya açıklama yapan Meteorolojik Tahmin ve Uyarı Genel Müdürü Ahad Vazife, şu anki teknolojiye göre "bulut hırsızlığı" yapabilecek bir ülkenin bulunmadığını, "Bilimsel verilere göre, bir ülkenin bulut veya rüzgar çalması mümkün değildir." şeklinde açıklamada bulunmuştu.

İSRAİLLİ SÖZCÜ İRANLI GENERALİN BULUT AÇIKLAMASIYLA DALGA GEÇTİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, İran Sivil Savunma Kurumu Başkanı General Gulamrıza Celali'nin "İsrail ve komşu bir ülke, İran’ın bulutlarını kısırlaştırıyor" açıklamasıyla dalga geçti.

— Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) July 3, 2018

Twitter hesabından paylaştığı mesajda Celali'nin yaptığı açıklamayla birlikte İran'ın başkenti Tahran'daki hava durumunu gösteren fotoğrafa yer veren Nahshon, İran'da gelecek günlerde havanın güneşli olması ve yağmur beklenmemesi nedeniyle "Yine yaptık." ifadesini kullandı.

Tahran'ın bir haftalık hava tahminlerinin yer aldığı fotoğraf üzerinde oynama yaparak yağmurlu hava simgesi eklediği görülen Nahshon, "Çalınması gereken bir başka yağmur bulutu." cümlesine yer verdiği mesajıyla Celali'nin açıklamalarıyla alay etti.