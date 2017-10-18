İran Cumhurbaşkanı 1. yardımcısı Türkiye'ye geliyor!

İran Cumhurbaşkanı 1. yardımcısı İshak Cihangiri yarın Türkiye'ye geliyor.

Habertürk TV'nin haberine göre İran Cumhurbaşkanı 1. yardımcısı İshak Cihangiri yarın Ankara'ya gelerek Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.

Başbakan Binali Yıldırım tarafından resmi törenle karşılanacak olan Cihangiri ile Yıldırım görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Görüşmede, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması bekleniyor.

Cihangiri, Ankara'daki temaslarının ardından 20 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı (D-8) Zirvesi'ne katılacak.

Kuzey Irak'a uygulanacak ambargolar, Kerkük sorunu gibi sorunların görüşülmesi beklenen görüşmede, Cihangiri'nin sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceği henüz kesinlik kazanmış değil.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 3 Ekim'de İran'a gitmiş ve İran Savunma Bakanı Emir Hatemi ile bir araya gelmişti.

4 Ekim günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran'a ziyaret gerçekleştirmiş, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Sadabat Sarayı'nda görüşmüştü.