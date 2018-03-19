Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Dehdeşt kenti olan depremin yerel saatle 23.02'de, yerin 24 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

AA'nın haberine göre, depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

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