İran'da 4 eyalette açlık sorunu!

İran'ın Sistan-Beluçistan, Hürmüzgan, Buşehr ve Güney Horasan eyaletlerinde yaşayan halkın açlık sorunuyla karşı karşıya olduğu ileri sürüldü.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ILNA'nın haberine göre, İran Meclisi'nde konuşan Sistan-Beluçistan eyaleti milletvekillerinin başkanı Muhammed Naim Eminiferd, "Sistan-Beluçistan, Hürmüzgan, Buşehr ve Güney Horasan eyaletlerinde yaşayan halkın, fakirliğe bağlı olarak açlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu" belirtti.

"EYALETİN YÜZDE 75'İ AÇLIK SORUNUYLA KARŞI KARŞIYA"

Söz konusu eyaletlerin başını Sistan-Beluçistan'ın çektiğini dile getiren Eminiferd, şunları söyledi:

"Sistan-Beluçistan eyaleti milli gelir dağılımı bakımından ülke sıralamasının en alt sıralarında yer alıyor. Sermaye yokluğu ve son 18 yıldır yaşanan kuraklık, eyaletin gıda güvenliğine darbe vurdu. Kuraklık özellikle Zabul, Zahidan ve Çabahar kentlerine bağlı köyleri gıda güvenliği bakımından çok geriletmiştir. Sistan-Beluçistan eyaletinin yüzde 75'i açlık sorunuyla karşı karşıya."

TEMİZ İÇME SUYU SIKINTISI YAŞANIYOR

Öte yandan Zahidan Milletvekili Alim Yar Muhammedi de Sistan-Beluçistan eyaletinin köylerinde temiz içme suyu ve ekmek sıkıntısı yaşandığını ifade etti.

Halkın her yönden geçiminin çok yetersiz olduğunu belirten Muhammedi, yaklaşık 580 bin nüfusa sahip Zahidan kentindeki su sıkıntısına ilişkin, "Zahidan kentinde 350 bin kişi sağlıklı içme suyuna sahip değil." ifadesini kullandı.

İran'da halk, devlet yöneticilerini Suriye, Yemen ve Irak gibi ülkelere askeri müdahalelerde bulunarak ülkenin maddi varlığını heba etmekle suçluyor.

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