İran'da 6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin, İran'ın doğusunda bulunan Kirman eyaletinin 58 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

İran resmi haber ajansı İRNA ise depremin şiddetini 6,1 olarak açıkladı. Depremin bu sabah yerel saatle 06:02'de meydana geldiği belirtildi.

Raver kasabası kaymakamı Muhammed Rıza Mirsadıki İRNA'ya yaptığı açıklamada, depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtirken, eski evlerin duvarlarının yıkıldığını ve bazı köy yollarının kapandığı bilgisini verdi.

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