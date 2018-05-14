İran Devlet Televizyonu'na konuşan Tahran Devrim Mahkemeleri Başkanı Gazanfer Abadi, geçen yılki eşzamanlı saldırıların ardından gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılan 8 DEAŞ mensubu hakkında idam kararı verildiğini belirtti.

Karara karşı 20 gün içinde temyiz yolunun açık olduğunu aktaran Abadi, diğer 18 sanığın yargılama sürecinin devam ettiği bilgisini verdi. İran'ın başkenti Tahran'da 7 Haziran 2017’de mecliste ve Humeyni'nin kabrinde eşzamanlı bombalı ve silahlı saldırılar düzenlenmiş, olaylarda 17 kişi hayatını kaybetmişti.

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