İran'da art arda 2 kez deprem

İlam eyaletinin Serable şehrinde yerel saat ile 22.54'te yerin 10 kilometre derinliğinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Beş dakika sonra saat 22.59'da ise yerin 8 kilometre derinliğinde merkezi İlam eyaletinin Serable şehri olduğu belirtilen 3.3 büyüklüğünde 2. bir deprem oldu.

İHA'nın haberine göre; İranlı yetkililer tarafından can ve mal kaybı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

İlam eyaleti, İran'ın güneybatısında yer alan ve Irak'a sınırı olan bir eyalet.İran-Irak sınırında merkez üssü Süleymaniye ve Halepçe şehirlerinin kesişme noktası olan bölgede 12 Kasım'da meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 534 kişi hayatını kaybetmişti.

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