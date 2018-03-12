Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a doğru hareket ederken İran hava sahasında düşen Türk özel jetindeki yaşamını yitirenleri taşımak için sabah saatlerinde bir helikopter enkaz alanına gönderilmişti. Gelen son dakika bilgisine göre, Ulaştırma Bakanlığı 11 kişinin cesedine ulaşıldığını duyurmuştu.
Düşen jette bulunan İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, arkadaşları Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Sinem Akay, Asli İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun, Ayşe And, kaptan pilot Beril Gebeş, ikinci kaptan Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu düşen jette hayatını kaybetmişti.
GELECEK AY EVLENECEKLERDİ
Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın gelecek ay düğünü olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte bekarlığa veda partisi için Dubai'ye gittikleri öğrenildi. Mina Başaran Ekim ayında nişanlandığı Murat Gezer ile gelecek ay evlenecekti.
2 GÜN ÖNCE O FOTOĞRAFI PAYLAŞMIŞTI
Hayatını kaybedenlerden Aslı İzmirli, 10 Mart'ta Başaran'ın bekarlığa veda partisi için bir araya geldiği arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Mücevher tasarımcısı olan İzmirli'nin 'Gia Jewels' isimli bir markası bulunuyordu. Aslı İzmirli Kasım ayının sonunda nişanlanmıştı.
MODA, SAĞLIK GİBİ ALANLARDA ÇALIŞIYORLARDI
Baguette Jewellery kurucularından Jasmin Baruh Siloni ise yaklaşık 2 yıl önce evlenmişti. New York Ackerman Institute mezunu olan Ayşe And ise klinik psikologdu. Liana Hananel, "Lily and Rose" isimli marka ile bir çok ünlü ismi giydiriyordu. Eğitimini moda ve pazarlama alanında tamamlayan Sinem Akay, 'Casa di Denim' adlı kendi markasını geçtiğimiz yıl kurmuştu.
Burcu Gündoğar Urfalı ise İstanbul Teknik Üniversitesi tekstil ve moda tasarımı bölümü ile Fashion İnstitute of Technology New York'ta eğitim aldı. Urfalı, mezun olma projesi ile 'Critic's Award' alan ilk Türk öğrenci olmuştu. Urfalı, 2015 yılında "Bug Uniform" adında kendi şirketini kurarak, kurumsal firmaların personellerine üniforma tasarımı ve üretimi yapmaktadır.
Bursalı iş adamı olan Orhan Coşkun'un kızı mimar Zeynep Coşkun'da bu yaz evlenecekti.
MELİKE KUVVET İLK KADIN PİLOTLARDAN
Türk jetin Kaptan Pilotu Beril Gebeş'ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken Ayjet Uçuş Okulu'nu bitirip pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları'nda Airbus A320 filosunda uçtu. Uçağın ikinci pilotu ise Melike Kuvvet'ti. Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından biri olan Kuvvet daha sonra özel sektöre geçti.
KABİN MEMURU EDA USLU
Uçuş ekibinde ise kabin memuru olarak Eda Uslu görev yapıyordu. Uslu yaklaşık 10 yıl TAV Havalimanlarında yer hizmetlerinde çalıştıktan sonra 1 yıldır Başaran Holding'de kabin memuru olarak görev yapıyordu.
EDA USLU'NUN KIZ KARDEŞİ DE KABİN ŞEFİ
Eda Uslu, sosyal medya hesabında geçen cuma günü Kaptan pilot Melike Kuvvet ile akşam yemeğinde çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.
DHA'nın haberine göre, İran'da düşen özel uçağın hostesliğini yapan Eda Uslu'nun ölümü ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu. Eda'nın kız kardeşi Ela Uslu'nun da düşen uçağın sahibi olan Başaran Holding'e ait MC Havacılık'ta kabin şefi olduğu ortaya çıktı. Ablasının acılı haberi ile yıkılan Ela Uslu, sosyal medya hesabından ablasıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafını paylaştı.
Takipçileri ise bu fotoğrafın altına yazdıkları taziye mesajlarıyla üzüntülerini dile getirdi.
HOLDİNG BİNASINDA SESSİZLİK HAKİM
Bu arada Kemerburgaz'da bulunan Başaran Holding binasında sessizlik hakim.
BAŞARAN AİLESİNİN EVİNE ZİYARETÇİ AKINI
İran'daki Türk jeti kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran'ın Göktürk'te Kemerköy sitelerindeki villasına ziyaretçi akını yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren Başaran ailesinin evine taziye için çok sayıda kişi geldi. Başaran ailesi evde taziyeleri kabul etti. Site içerisinde ise gün boyunca iki ambulans bekletildi. Ziyaretçiler taziyenin ardından Hüseyin Başaran'ın villasından ayrıldı.
Şirketin Kemerburgaz'daki merkez binasında ise sessizlik hakimdi.
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