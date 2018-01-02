Why There Is No God (Neden Tanrı Yok?) adlı kitabın yazarı ve bir ateist olan Armin Navabi tarafından Twitter'da paylaşılan videolara göre göstericiler "reformcu" özelliğiyle iktidara gelen Hassan Rouhani liderdiğindeki reformcuları da muhafazakarlarla aynı kefeye koyuyor ve "Reformcular, muhafazakarlar, vaktiniz doldu" diye bağırıyor. Navabi ve birçok İranlı, reformcuların sadece insanları susturmak için yalan reform vaatlerinde bulunduğuna inanmaya başladı.

— Armin Navabi (@ArminNavabi) December 31, 2017

Yine sosyal medyada paylaşılan bir videoda rejim muhafızlarından birinin söyleyeceği bir söz için göstericiler birbirlerini susturuyor ve muhafız, "Ben sizinle savaşmak için asker olmadım" diye göstericilere sesleniyor. Göstericiler de rejim muhafızına, "Gel bizim yanımızda dur, gel bizim yanımızda dur" diyerek destek çağrısı yapıyor.

— Armin Navabi (@ArminNavabi) January 2, 2018

İran'daki protestolarda başörtüsünü çıkartıp sallayan kadının görüntülendiği ve binlerce kez paylaşılan kısa video da Armin Navabi tarafından paylaşılmıştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarda, "Bu kadın gerçek bir kahraman", "Yılın insanı 2017" ve "Harika bir cesaret" gibi ifadeler kullanarak kadının cesaretini takdir etmişti.









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