İran'da içme suyu sorunundan Ruhani sorumlu tutuldu

İran Meclisi Abadan Milletvekili Gulam Rıza Şerefi, Huzistan eyaletinde bugünlerde yaşanan sorunlarla ilgili geçen yıl İran istihbarat bakanlığına mektup yazdığını fakat gerekli adımların atılmadığını söyledi.

AA'nın haberine göre, İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'ya göre, mecliste milletvekillerine hitap eden Şerefi, Huzistan eyaletindeki su sorunuyla ilgili Hasan Ruhani hükümetini sorumlu tuttu.

Şerefi, "Geçen yıl İran istihbarat bakanlığına yazdığım mektupta bölgedeki sosyal sorunların güvenlik sorunlarına dönüşebileceğini yazmıştım. Bu konuda Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, Bütçe Kurumu Başkanı, Enerji Bakanı ve Ziraat Bakanı'na mektuplar gönderdim. Fakat hiç bir adım atılmadı ve projeler sudan bahanelerle uygulanmadı." dedi.

Bölgeye içme suyu taşıması beklenen Gadir Projesi'nin 4 gün sonra hayata geçirileceğini dile getiren Şerefi, "30 bin metreküp tatlı su, Abadan ve ilçelerinin sorununu çözmeye yetmemektedir." ifadelerini kullandı.

İran'da yağışın ve su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık, ülkede su krizine yol açıyor. Musluklardan da tuzlu su akması nedeniyle halk, tankerlerden su satın almak zorunda kalıyor.

Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr ve Abadan kentleri, su sorununu protesto eden halkın gösterilerine sahne olmuş, Cumartesi günü Hürremşehr kentindeki protesto gösterisinde 1 sivil ile birlikte 9 polis yaralanmıştı.