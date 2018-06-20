İran'dan yayın yapan Entekhab haber sitesine göre, Meşhed polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentteki kafelerin bugün yerel saatle 22.00'de (TSİ 20.30) kapatılacağı belirtildi.

Haberde, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu karşılaşmalarından İran- İspanya maçının başlama saatinden yarım saat önce kafelerin kapatılma kararı alınması, maçın "umuma açık yerlerde seyredilmesinin önüne geçmek" olarak değerlendirildi.

Cuma günü oynanan ve İran'ın Fas'ı 1-0 yendiği maçın Meşhed'deki kafelerde izlenmesi ve taraftarların sevinç görüntüleri sosyal medyada yer almıştı.

Meşhed kenti, yerel yöneticilerinin Tahran yönetiminden farklı olarak aşırı muhafazakâr kararlar almasıyla ön plana çıkıyor.

İran-İspanya maçı Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak.