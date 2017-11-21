İran'da Nurgül Yeşilçay kavgası! Kültür Bakanı'nda veto yedi

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Takvim'in haberine göre, oyuncu kadrosunda veya çekimlerde herhangi bir değişiklik yapmak imkansız. Senaryoyu İran Sinema Örgütü'ne sunup filmin üretim lisansı için başvurduğumuzda Türk oyuncunun projede yer alacağı açık bir şekilde belirtilmişti.