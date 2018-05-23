İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamanın hedefinde ABD vardı.

Açıklamada, "ABD İran'a saldırırsa, Saddam Hüseyin'in kaderini yaşayacak" ifadeleri kullanıldı.

ABD geçtiğimiz günlerde İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve Tahran yönetiminin rotasını değiştirmemesi durumunda tarihin en güçlü yaptırımlarıyla karşılaşacağını duyurmuştu.

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