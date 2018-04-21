İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonuna yaptığı bir konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek ay nükleer anlaşmadan çekilmesi olasılığına işaret ederek "Atomik Enerji Organizasyonumuz bekledikleri ve beklemedikleri eylemler için tamamen hazırlandı" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz ay ABD tarafından, "İran'la yapılan nükleer anlaşma önümüzdeki aylarda düzeltilmezse ABD anlaşmadan bir an önce çekilecek." açıklaması yapılmıştı.

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