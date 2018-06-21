İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan ayrılarak küresel sorunları diplomasiyle çözme yönündeki çabalara darbe indirdiğini ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, "ABD'nin dış politikası krizde" başlığıyla kaleme aldığı İran basınında yayımlanan makalesinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin uluslararası anlaşmalara saygı duymadığını belirtti.
Zarif, "KOEP, Trans-Pasifik Ortaklığı ve Paris İklim Anlaşması'nın ardından mevcut ABD yönetiminin çekildiği üçüncü çok taraflı anlaşma olarak kayıtlara geçmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
"TRUMP YÖNETİMİ DİPLOMATİK ÇABALARA DARBE İNDİRDİ"
Trump yönetiminin uluslararası anlaşmaları ihlal ederek, Birleşmiş Milletler'in parçası olduğu anlaşmaları ve ABD'nin de taraf olduğu Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) gibi küresel ticaret sistemlerini tehlikeye attığını belirten Zarif, bölgesel ve küresel sorunların diplomatik yollarla giderilmesi yönündeki çabalara da darbe indirdiğini dile getirdi.
Zarif, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) onayladığı nükleer anlaşmadan ayrılmasını çelişkili ifadelerle açıklamaya çalıştığını ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 21 Mayıs'ta yaptığı İran'la ilgili taleplerini sıralayan 12 maddelik açıklamasının "saçma ve temelsiz" olduğunu öne sürdü.
İranlı Bakan, "ABD yönetimi, diplomasi ve çok taraflılığı baltalayarak uluslararası alanda kendisini yalnızlığa itiyor." ifadelerini kullandı.
"ABD İLE PAZARLIK YAPMAYACAĞIZ"
Pompeo'nun İran'la müzakere için ön şartlar koyduğunu hatırlatan Zarif, uluslararası toplumda ABD yönetiminin uluslararası anlaşmaları çiğnemesi nedeniyle bu ülkeyle müzakere konusunda ciddi kuşku duyulduğunu aktardı.
ABD'nin uluslararası hukuku sürekli çiğneyerek "haydut devlet" haline geldiğini ileri süren Zarif, "İran'ın sözünü tutmayan ve birbiri ardına çok taraflı bir anlaşmayı sabote etmek için hareket eden bir ülke ile pazarlık yapmayacağını" kaydetti.
İRAN'IN MÜZAKERE ŞARTLARI
İran'ın BMGK onayından geçen bir anlaşmayı ihlal eden bir ülkeyle müzakere etmesinin de mümkün olmadığını kaydeden Zarif, Pompeo'nun müzakere için öne sürdüğü 12 şarta karşılık ülkesinin şartlarını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD yönetiminin İran'a karşı sürdürdüğü "tehdit politikasından" vazgeçerek, ülkesinin iç işlerine müdahalesine son vermesi gerektiğini belirtti.
Zarif, ABD'ye İsrail'in nükleer silahlardan arındırılmasına muhalefetini bırakma ve Suudi Arabistan'a silah satışını durdurma çağrısında bulundu.
ABD ile müzakere etmek için Trump yönetimine bölgedeki askeri güçlerini çekme şartını da koşan Zarif, makalesini şöyle tamamladı:
"ABD hükümeti söz konusu politikalarından söz ve eylemleriyle vazgeçerse küresel izolasyonu sona erecek, İran ve dünyada yeni bir Amerikan imajı oluşacak, güvenlik, istikrar ve kapsayıcı sürdürülebilir kalkınma yönünde ortak çabalara yol açacaktır."
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 21 Mayıs'ta ABD'nin İran 'dan taleplerini içeren 12 maddelik bir liste açıklamış, İran'a karşı "eşi benzeri görülmemiş bir finansal baskı" ve "tarihteki en güçlü yaptırımların" uygulanacağını duyurmuştu.
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