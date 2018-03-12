Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen bir özel uçak İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştü. Uçakta bulunan 2'si kadın pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Jette bulunan yolcular arasında Mina Başaran, Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay'ın bulunduğu belirtildi.
Kazanın olduğu saatlerde Aslıhan Doğan, Arda Turan ile nikah masasına oturdu. Acı haber, Doğan'a söylenmedi. Aslıhan Doğan, bugün yeni açtığı Instagram sayfasında yakın arkadaşı Burcu Urfalı'nın ölüm haberiyle duyduğu üzüntüyü belirten bir mesaj yayınladı. Doğan, paylaşımına şu notu düştü:
“Başımız sağolsun, mekanları cennet olsun inşallah… Ailelerine ve tüm yakınlarına Allahtan sabır diliyorum…"
METİN AROLAT: Ah Mina… Duyduklarıma inanasım gelmiyor. Tanıdığım en zarif, en tatlı, güzel kız... Herkese anlattığım, örnek gösterdiğim, keşke herkes onun gibi olsa dediğim iyi kız... Babasının gururu, başarılı kız… Evlilik arifesindeki , hayatın daha başındaki umut dolu, gencecik kız… Öyle çok üzüldüm ki anlatamam. Off ki of. İçime kor düştü. Onu ve kazada Canını kaybeden diğer arkadaşlarının ve uçak görevlilerinin tüm yakınlarının, sevenlerin, tanıyanların başı sağ olsun. Melekler uçtu…
METİN AROLAT: Bu meleklerden birini, canım Mina’ yı tanıdığım için, ne kadar özel ne kadar sevgi dolu, ne kadar mütevazi, nefretten uzak, iyi eğitimli, tam bir örnek genç olduğunu bilip, ben bile dünden beri kendimi toplayamıyorken, ailelerinin durumunu düşünmeye gücüm yetmiyor. Allah onlara sabırlar versin. O acıyı bilen biriyim, yıllar önce bir trafik kazasında ağabeyimi kaybetmiş biri olarak ne yazık ki artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, ailedeki her bir ferdin artık eksik bir hayat yaşayacağını, bir daha asla eskisi gibi gülemeyeceklerini, hayat coşkularının minimuma ineceğini, yıllar geçse de o acının, o ateşin içlerinde sönmeden yanacağını bilirim. Allah kimseyi evlat, kardeş acısıyla sınamasın… Pervasızca tanımadıkları insanların arkasından nefret sözleri yazanları, söyleyenleri bile… O acıyı kimseye yaşatmasın.
SİBEL TURNAGÖL: Acı çok erken kayıp. Güzel Hayat dolu gençler çok üzücü. Allah anne babalarına sabır versin, mekanları cennet olsun. Diğer üzücü durum İnsanlıkta ölüyor kötü saçma sapan yorumlara bazılarının eli vicdanı nasıl izin veriyor yazıyor. Hani saygı vardı, hadi yaşayana kalmamışta ölene hiç tanımadığınız insanlara bu kadar saygısızlık. Bu kadar mı acımasız İnsanlığı yitirmiş kayıp varlıklar haline dönüştünüz? Yazacak bir yer buldunuz diye her şeye herkese içinizin karanlığını kusuyorsunuz. Yazıklar olsun! Ölüm sizin içinde geçerli unutmayın... Hayatını kaybeden gençlere Allahtan rahmet kederli ailelerine başsağlığı diliyorum…
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