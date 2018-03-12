4 | 15

METİN AROLAT: Bu meleklerden birini, canım Mina’ yı tanıdığım için, ne kadar özel ne kadar sevgi dolu, ne kadar mütevazi, nefretten uzak, iyi eğitimli, tam bir örnek genç olduğunu bilip, ben bile dünden beri kendimi toplayamıyorken, ailelerinin durumunu düşünmeye gücüm yetmiyor. Allah onlara sabırlar versin. O acıyı bilen biriyim, yıllar önce bir trafik kazasında ağabeyimi kaybetmiş biri olarak ne yazık ki artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, ailedeki her bir ferdin artık eksik bir hayat yaşayacağını, bir daha asla eskisi gibi gülemeyeceklerini, hayat coşkularının minimuma ineceğini, yıllar geçse de o acının, o ateşin içlerinde sönmeden yanacağını bilirim. Allah kimseyi evlat, kardeş acısıyla sınamasın… Pervasızca tanımadıkları insanların arkasından nefret sözleri yazanları, söyleyenleri bile… O acıyı kimseye yaşatmasın.