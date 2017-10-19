İran'dan kritik ziyaret: Cihangiri Ankara'da!

İran Cumhurbaşkanı 1. yardımcısı İshak Cihangiri'yi Ankara'ya geldi.
Çankaya Köşkü'ndeki tören, iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.
Cihangiri, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Taburu'nu "merhaba asker" diyerek selamladı.
İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Cihangiri, Çankaya Köşkü'nün merdivenlerinde tokalaşarak basına poz verdi.
Yıldırım ve Cihangiri, yapacakları ikili görüşme öncesinde makam odasının balkonuna çıkarak bir süre sohbet etti.
Törende, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya ile diğer ilgililer hazır bulundu.
Başbakan Yıldırım, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından İshak Cihangiri onuruna Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği verecek.
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması bekleniyor.
Kuzey Irak'taki referandumdaki gelişmelerin ele alınması beklenen görüşmenin ardından Cihangiri ile Başbakan Yıldırım'ın görüşme sonrası ortak açıklama yapması bekleniyor.
Cihangiri, Ankara'daki temaslarının ardından 20 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı (D-8) Zirvesi'ne katılacak.
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Misafir 15 dakika önceeskiden sadabat anlaşması vardı yeniden kurun.00