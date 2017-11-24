İran'dan sert çıkış: "Yeni savaş İsrail'in sonu olur"

Tahran'da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, "Yeni bir savaş çıkması durumunda Siyonist rejimin sona ereceğine dair altı boş olmayan bir iddiamız mevcut" ifadelerini kullandı.

Caferi, İran'ın İsrail ile böyle bir konuma gelmesi durumunda Filistinli Hamas ile Lübnan Hizbullah'ının İsrail'e karşı 'direniş cephesi' ile birlikte hareket edeceğini vurguladı.

İran medyasının aktardığına göre Caferi, çok sayıda İran Devrim Muhafızlarının alt kolu olan gönüllü Besic milislerinin katıldığı etkinlikte yaptığı açıklamada bölgede yeni bir olası savaşın İsrail'in yok oluşu ile sonuçlanacağını savundu.

Caferi "Direniş cephesi birbirine bağlı ve hepsi kenetlenmiş durumda. Eğer İsrail onun bir parçasına saldırırsa diğer parçası yardıma gelir" ifadelerini kullandı.

"HİZBULLAH'IN SİLAHSIZLANMASI KABUL EDİLEMEZ"

Muhammed Ali Caferi geçtiğimiz gün İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, Suriye'deki ateşkes ve Lübnan'da yaşanan gerilimle ilgili konuşmuş, Devrim Muhafızları'nın Suriye'deki ateşkeste aktif bir rol oynayacağını vurgulamıştı.

Caferi, İsrail ve Suudi Arabistan'dan gelen Lübnan'da iktidar ortağı olan Hizbullah'ın silahsızlanması yönünde talepler için 'pazarlık edilemez' ifadesini kullanmıştı.

"MACRON ÇOK GENÇ VE DENEYİMSİZ"

Caferi'nin hedefindeki bir diğer isim de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron vardı. İran'ın füze programını kısıtlamasını isteyen Macron'a yanıt veren Caferi bu talebi reddederek, Macron'un 'çok genç ve deneyimsiz' olduğunu söylemişti.