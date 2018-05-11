İran devlet televizyonu, dışişleri bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi'nin bugün yaptığı açıklamada, "İran, srail'in Suriye'ye yaptığı saldırıları şiddetle kınıyor. Uluslararası toplumun sessizliği İsrail'in saldırganlığını cesaretlendiriyor. Suriye kendisini savunmak için her hakka sahiptir" dediğini duyurdu.

İsrail, dün sabah İran güçlerinin İsrail denetimindeki bölgelere roket ateşi açması üzerine, Suriye'de bulunan bütün İran askeri altyapısına saldırdığını açıklamıştı. Bu gelişmeden iki gün önce ABD Başkanı Donald Trump, 2015 tarihli İran nükleer anlaşmasından ülkesini çektiğini açıkladı. İran ve Şii militan güçleri Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı destekliyor. Tahran ülkenin 1979 İslami devriminde beri İsrail'i tanımayı reddediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ofisinden yapılan açıklamada, İran dışişleri bakanının 14 Mayıs'ta Moskova'da Rus mevkidaşıyla görüşeceği ifade edildi.

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