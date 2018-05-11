İran yönetimi anlaşmadan çekilmenin tazminatı ödenmezse gereğini yapacağını açıkladı. Anlaşmanın diğer tarafları olan İngiltere, Fransa, Almanya'nın üzerine düşeni yapması gerektiği vurgulandı. İran yönetimi yaptığı açıklamada, 2015 anlaşması ile ilgili her hangi bir zaman çerçevesinin görüşülmesinin söz konusu olmadığını, diğer beş ülkeden gerekli garantileri ve taahhütleri alması gerektiğini belirtti.

İran ayrıca İran Atom Enerjisi Örgütü başkanının, bilimadamları öncülüğünde son çalışmalar ışığında nükleer zenginleştirme için gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren açıklama, Trump yönetimini radikal olarak nitelerken çekilmeyide hukuksuzluk olarak niteledi. Açıklamada çekilmenin uluslararası hukuk sistemini tehdit ettiği ifade edildi.

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