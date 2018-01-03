İran Devrim Muhafızları'ndan “gösteriler sona erdi” iddiası!

İran devlet televizyonuna konuşan Caferi, "Bugün fitnenin sona erdiği gündür." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre, Ekonomik sebeplerle geçen hafta perşembe günü başlayan eylemlerin, cuma günü ve sonrasında rejim karşıtlığına dönüştüğünü vurgulayan Caferi, "Cuma günü ve sonrası gösteriler fitne merkezli olmaya başladı. Bunlara katılan devrim karşıtları ve münafıklar gözaltına alındı." dedi.

Caferi olaylardan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu.

— BBC Monitoring (@BBCMonitoring) January 3, 2018

İran yönetiminin çağrısıyla, rejim yanlıları bugün Ahvaz, Abadan, Gorgan, İylam, Erak, Hurrem Abad, Kirmanşah, Buşehr gibi kentlerde "rejime destek" mitingi düzenlemişti.

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.

Ülke genelindeki olaylarda şu ana kadar en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

AHMEDİNEJAD'I SUÇLADI

İran Devrim Muhafızları Komutanı, ülkede yedi gündür devam eden protesto gösteri için isim vermeden eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı suçladı.



Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, gösterilerin başlamasında "eski bir yetkili" olarak tanımladığı kişinin parmağının olduğunu öne sürdü.



Caferi," Son günlerdeki olaylar, devrimin temel ilkelerini hedef alan bu kişiye bağlı sitelerin çağrısı üzerine çıktı" dedi.



Tümgeneral Caferi, söz konusu yetkilini ismini zikretmezken, ülke medyası Ahmedinejad ismi üzerinde odaklandı.



Caferi, "Güvenlik kurumları bu konuyu araştırıyor, bu kişinin dâhil olduğu doğrulanırsa gerekli işlemler yapılacak" dedi.



İran Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ülkedeki protesto gösterileri başlamadan önce, sık sık ülke yönetimi ve yargı kurumunu sert ifadelerle eleştirmişti.



DEVRİM MUHAFIZLARI OLAYLARA ÜÇ İLDE MÜDAHİL OLDUK



Caferi, ayrıca ülkedeki protesto gösterilerini kontrol etmek için kendisine bağlı birliklerin sadece üç ilde hem de kısıtlı olarak müdahil olduğunu sözlerine ekledi. Caferi, bu illerin İsfahan, Lorestan ve Hemedan olduğunu kaydetti.



Ülkedeki olaylar için "fitne" benzetmesinde bulunan Caferi, "Güvenlik güçleri hazırlıklı olmasaydı bu fitnenin şiddeti çok daha geniş olurdu" dedi.



Protesto gösterilerinde tutuklanan bazı kişilerin İran karşıtı güçler tarafından eğitildiğini öne süren Caferi, olaylar sırasında Devrim Muhafızları'na bağlı Besic Milis Gücü'ne bağlı iki kişinin biri av tüfeği ve diğeri bıçaklanarak öldürüldüğü söyledi.







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