İran Devrim Muhafızları'ndan Macron'a yanıt: Çok genç ve tecrübesiz

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, Suriye'deki ateşkes ve Lübnan'da yaşanan gerilimle ilgili konuştu.

Caferi, Devrim Muhafızları'nın Suriye'deki ateşkeste aktif bir rol oynayacağını vurguladı. Caferi, İsrail ve Suudi Arabistan'dan gelen Lübnan'da iktidar ortağı olan Hizbullah'ın silahsızlanması yönünde talepler için 'pazarlık edilemez' ifadesini kullandı.

Caferi'nin hedefindeki bir diğer isim de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron vardı. İran'ın füze programını kısıtlamasını isteyen Macron'a yanıt veren Caferi bu talebi reddederek, Macron'un 'çok genç ve deneyimsiz' olduğunu söyledi.