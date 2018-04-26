İran dini lideri Hamaney'den Müslümanlara çağrı!

Hamaney, Donald Trump'ın nükleer anlaşmayı iptal etmeyi düşündüğü açıklamalarına sert yanıt verdi. Devlet televizyonuna konuşan Hameney, İran'ın ABD'nin sataşma girişimlerine karşı dik duracağını ifade etti.

Hamaney, "İran, Amerika'nın ve diğer küstah güçlerin zorbalığına karşı başarıyla direniyor, direnmeye de devam edecek. Dünyadaki bütün Müslüman uluslar ABD'ye ve müttefiklerine karşı koymalı." dedi.

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