Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Trump'ın kararını değerlendiren Zarif, "Nükleer anlaşma, yeniden müzakereye açık değil." paylaşımında bulundu.

Zarif, Trump'ın nükleer anlaşmaya yönelik siyasetini eleştirerek, ABD'yi, birçok muhatabı olan nükleer anlaşmanın şartlarına bağlı kalmaya çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, nükleer anlaşmanın "hiçbir şart altında" yeniden müzakereye açılamayacağı vurgulanarak, "İran ne şimdi, ne de gelecekte, anlaşmada hiçbir değişimi kabul etmeyecektir." ifadesine yer verildi.

LARICANI'NİN YAPTIRIM LİSTERİNDE YER ALMASINA TEPKİ

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca, ABD'nin nükleer anlaşma kararıyla eş zamanlı olarak açıklanan yaptırım uygulanacak şahıs ve kuruluşlar listesinde, İran Yargı Erki Başkanı Sadık Amoli Laricani'nin yer almasına tepki gösterdi.

Laricani'nin listede yer almasının, "uluslararası toplumda tüm kırmızı çizgilerin aşılması" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Yakında çok ciddi bir karşılık verilecektir ve bunun sorumlusu da Amerika'dır." denildi.

ABD'nin İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesini iptal etmeyeceğini bildiren Trump yönetimi, ülkeye sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı da, yönetimin nükleer anlaşmaya yönelik kararın açıklanmasının hemen ardından İran'da insan hakları ihlalleri, sansür ve silahlanma faaliyetlerine destek verdiği gerekçesiyle, aralarında Laricani'nin de bulunduğu 14 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

RUSYA: "BU KARARI VE AÇIKLAMALARI OLUMSUZ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmanın son kez uzatılmasına ilişkin kararını olumsuz değerlendirdiklerini belirterek, "Dün alınan karar, ABD'nin anlaşmadan çekilmeye yakın olduğunu gösteriyor." dedi.

Ryabkov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi halinde, nükleer silahlardan arınmaya yönelik anlaşmalar ve diğer tüm uluslararası anlaşmaların zarar görebileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin anlaşmadan çekilmeye yönelik kararını uygulaması halinde, uluslararası ve bölgesel meselelerin büyük ölçüde etkileneceğine işaret eden Ryabkov, "ABD'nin dünkü ültimatom benzeri açıklamaları, anlaşmadan çekilmeye yakın olduklarını gösteriyor. Bu kararı ve açıklamaları olumsuz değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, İran'a ve Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırım temelli politikalarını da usulsüz ve tutarsız bulduklarını kaydeden Ryabkov, "ABD'nin bu adımlarına karşı uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ancak dün alınan karar sonrasında İran ile yapılan nükleer anlaşmanın tehlike altına girdiğini yineliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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