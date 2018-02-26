Düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği askeri harekâta ilişkin İran ile Türkiye arasındaki anlaşmazlığın olup olmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Kasımi, "Suriye konusunda sürekli Türkiye'yle irtibat halindeyiz; bazı konularda aramızda görüş birliği, bazı konularda görüş farklılığı mevcuttur ancak önemli olan birlikte çalışmamızdır" dedi.



Türkiye, Rusya ve İran cumhurbaşkanlarının geçen günlerde Suriye konusunda telefonda görüştüğünü belirten İranlı Sözcü, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani önümüzdeki aylarda Türkiye'de bir araya gelecek. Üç ülke dışişleri bakanlarının da Astana sürecine ilişkin görüşmesi olacak. Bu görüşmeler anlaşmazlıkların giderilmesinde etkili olup, Suriye'de huzurun sağlanmasında yardımcı olacak" diye ekledi.

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