İran hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, resmi yabancı para işlemlerinde dolar yerine euro kullanma kararı aldı.

Karara göre, İran hükümet kurumları mali işlemlerde ABD doları yerine euro kullanacak.

Tümenin dolar karşısında değer kaybetmesinin önlenememesi üzerine ilk önce dolar kurunu 4 bin 200 tümene sabitleyen İran Merkez Bankası, banka dışında tutulan döviz miktarını da 10 bin euro ile sınırlandırmıştı.