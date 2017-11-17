İran: Fransa, Ortadoğu'daki gerilimi körüklüyor

Devlet televizyonunun haberine göre İran dışişleri bakanlığı sözcüsü Bahram Kasemi, "Belli ki Fransa'nın, isteyerek olsa da, olmasa da, Ortadoğu'da süren krizler ve insani felaketlere karşı yanlı bir bakış açısı var" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian dün yaptığı açıklamada, İran'ın Ortadoğu krizinde oynadığı rolden ve tartışmalı balistik füze programından dolayı kaygı duyduklarını söylemişti.

Fransa'nın çok kez tekrarladığı füze programını görüşme çağrısını reddeden İran, bu programın savunma amaçlı olduğunu ve

2015 yılında büyük devletlerle yaptığı nükleer anlaşmanın kapsamına girmediğini söylüyor.

Fransa, füze denemeleri nedeniyle Avrupa Birliği'nin yeni yaptırımlar konusunda müzakereler yapılmasını öneriyor. Ancak AB dış politika yetkilisi Federica Mogherini, İran'ın nükleer faaliyetlerini kısıtlayan anlaşmanın riske atılmasından yana olmadığını ifade etmişti.

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