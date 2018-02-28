Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Münih Güvenlik Konferansına katılmak için ülkede bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in uçağının deposunu, havaalanı çalışanları İran'a yönelik yaptırımları delmekten çekinmeleri nedeniyle reddetmeleri üzerine, Alman Ordusunun doldurduğu duyuruldu.

Almanya Savunma Bakanlığı, Alman medyasında yer alan, Bakan Zarif'in uçağının deposunu doldurmak için ordunun çağrıldığı haberlerini yapılan açıklamada doğruladı.

Almanya'da 16-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı sırasında bir skandal son anda engellendi. Alman basınına göre, Münih Havalimanı'ndaki firmalar Güvenlik Konferansı'na katılan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in uçağının yakıt ikmalini ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal etmekten çekindiği için yapmak istemedi.

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in toplantıya katılımının "büyük güçlüklerle" sağlanabildiğini kaydetti. Ischinger konuyu çözebilmek için Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan ve Savunma Bakanlığı'ndan yardım istedi. Alman Hava Kuvvetleri devreye girerek bünyesinde görev yapan askerler uçağa 17 bin litre yakıt ikmali yaptı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER