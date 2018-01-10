İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne geldi!

Suriye'de Esed rejiminin İdlib'de gerginliği azaltma bölgelerinde düzenlediği saldırılardan duyulan rahatsızlık nedeniyle Bakanlığa çağrılan Büyükelçi Fard, Dışişleri Bakanlığına geldi.
Esed rejiminin Suriye'de gerginliği azaltma bölgelerindeki ihlallerinden duyulan rahatsızlık önceki günlerde askeri ve diplomatik kanallardan, Astana'da rejimin garantörlüğünü üstlenen Rus ve İranlı yetkililere bildirilmiş, ihlallerin sürmesi üzerine dün Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov Dışişleri Bakanlığına çağrılmış, Türkiye'nin bu konudaki tepkisi ve rahatsızlığı dile getirilmişti.
İhlaller aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın'ın dün Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Riad Seif'i kabulünde muhalefet temsilcileriyle de ele alınmıştı.
Rejim güçlerinin İdlib'de gerginliği azaltma bölgesinin güneydoğusunda bir süredir yürüttüğü kara harekatı çerçevesinde son günlerde bu bölgenin sınırlarını ihlal ederek içeride kalan bazı yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiği görülüyordu.
Türkiye, rejim birliklerinin bu şekilde ilerlemesini basit bir ateşkes ihlali değil, Astana'da üç garantörün vardığı mutabakatın hilafına İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesi sınırlarının ihlali olarak değerlendiriyor.
RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMADA BULUNDU
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, bakanlığın Genelkurmay Başkanlığı ve MİT müsteşarına bir mektup gönderilerek, Türkiye'nin Suriye'deki sorumluluğunun hatırlatıldığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Rus hava üssü Hmeymim'e saldıran insansız hava araçlarının muhalif birlikler tarafından kontrol edilen İdlib çatışmasızlık alanının güneybatısındaki bölgeden havalandıklarını duyurdu.
Krasnaya Zvezda gazetesinde yer alan haberde, "İnsansız hava araçlarının muhalif birlikler tarafından kontrol edilen İdlib çatışmasızlık alanının güneybatısında yer alan Muazzar'dan havalandıkları tespit edildi" denildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın Türkiye Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan'a mektup gönderdiğini belirten duyurusunda, "Belgede Ankara'nın bu tür saldırıların önüne geçmek amacıyla İdlib çatışmasızlık alanında kontrol altındaki silahlı birliklerin ateşkes rejiminin kontrolünü ve denetleme noktalarının çalışmalarının aktif hale getirilmesi gibi üzerine aldığı sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği belirtildi" denildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.