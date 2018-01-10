İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne geldi!

Suriye'de Esed rejiminin İdlib'de gerginliği azaltma bölgelerinde düzenlediği saldırılardan duyulan rahatsızlık nedeniyle Bakanlığa çağrılan Büyükelçi Fard, Dışişleri Bakanlığına geldi.

Esed rejiminin Suriye'de gerginliği azaltma bölgelerindeki ihlallerinden duyulan rahatsızlık önceki günlerde askeri ve diplomatik kanallardan, Astana'da rejimin garantörlüğünü üstlenen Rus ve İranlı yetkililere bildirilmiş, ihlallerin sürmesi üzerine dün Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov Dışişleri Bakanlığına çağrılmış, Türkiye'nin bu konudaki tepkisi ve rahatsızlığı dile getirilmişti.

İhlaller aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın'ın dün Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Riad Seif'i kabulünde muhalefet temsilcileriyle de ele alınmıştı.

Rejim güçlerinin İdlib'de gerginliği azaltma bölgesinin güneydoğusunda bir süredir yürüttüğü kara harekatı çerçevesinde son günlerde bu bölgenin sınırlarını ihlal ederek içeride kalan bazı yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiği görülüyordu.

Türkiye, rejim birliklerinin bu şekilde ilerlemesini basit bir ateşkes ihlali değil, Astana'da üç garantörün vardığı mutabakatın hilafına İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesi sınırlarının ihlali olarak değerlendiriyor.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMADA BULUNDU

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, bakanlığın Genelkurmay Başkanlığı ve MİT müsteşarına bir mektup gönderilerek, Türkiye'nin Suriye'deki sorumluluğunun hatırlatıldığı belirtildi.



Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Rus hava üssü Hmeymim'e saldıran insansız hava araçlarının muhalif birlikler tarafından kontrol edilen İdlib çatışmasızlık alanının güneybatısındaki bölgeden havalandıklarını duyurdu.



Krasnaya Zvezda gazetesinde yer alan haberde, "İnsansız hava araçlarının muhalif birlikler tarafından kontrol edilen İdlib çatışmasızlık alanının güneybatısında yer alan Muazzar'dan havalandıkları tespit edildi" denildi.



Rusya Savunma Bakanlığı'nın Türkiye Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan'a mektup gönderdiğini belirten duyurusunda, "Belgede Ankara'nın bu tür saldırıların önüne geçmek amacıyla İdlib çatışmasızlık alanında kontrol altındaki silahlı birliklerin ateşkes rejiminin kontrolünü ve denetleme noktalarının çalışmalarının aktif hale getirilmesi gibi üzerine aldığı sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği belirtildi" denildi.

Muhammed İbrahim Taherian Fard

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