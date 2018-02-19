İran'ın resmi ajansı IRNA'daki habere göre, İran Polis Teşkilatı (NACA) sözcüsü Sait Muntezirulmehdi, göstericilerden birinin otobüsle güvenlik güçlerinin arasına girdiğini ve 3 polisi öldürdüğünü doğruladı.

Olayın Tahran'ın Pasdaran Caddesi'nde meydana geldiği bilgisini veren Muntezirulmehdi, 3 polisi öldüren gösterici ile saldırıyla ilgisi olan "rejim karşıtı" 8 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı.

AA'nın haberine göre, hadisenin yaşandığı bölgede durumun kontrol altında olduğunu ifade eden Muntezirulmehdi, güvenlik güçlerinin yeni olayların çıkmaması için her türlü tedbiri aldığını söyledi.

Tahran'da Gonabadi Tarikati lideri Nimetullah Reyahi, bugün polis tarafından gözaltına alınmış ve sevenleri buna tepki göstermişti, ilerleyen saatlerde tepkiler güvenlik güçleriyle çatışmaya dönüştü.

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