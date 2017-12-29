IRNA haber ajansının verdiği bilgiye göre, bir yetkili Şiiler için en kutsal yerlerden biri olan Meşhed'de dünkü protestolarda 52 kişinin tutuklandığı belirtildi.

İran'da siyasi protestolar nadiren yapılıyor. Ancak işten çıkarılan ya da maaşları ödenmeyen işçiler ve iflas etmiş mali kuruluşlarda mevduat bulunduran kişiler sık sık protesto gösterileri düzenliyor.

Alamolhoda, "Güvenlik güçleri ve kolluk kuvvetleri isyancıları kendi hallerine bırakırsa, düşmanlar yayınlayacakları görüntüler ve fotoğraflar ile İran İslam Cumhuriyeti'nin Meşhed'de devrimci temelini kaybettiğini söyleyeceklerdir" dedi.

Sosyal medyada yayınlanan videolara göre göstericiler "Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye ölüm" ve "Diktatöre Ölüm" sloganları attılar.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Meşhed'deki temsilcisi olan Alamolhoda, birkaç kişinin yüksek fiyatlarla ilgili protestolardan faydalanarak İran'ın bölgesel çatışmalara katılmasına karşı sloganlar attığını söyledi.

Sosyal medyadaki videolarda ayrıca, göstericilerin "Suriye'yi terk edin, bizi düşünün" sloganları atarak İran'ın Suriye'nin altı yıllık iç savaşında muhaliflerle savaşan Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a sağladığı askeri ve mali desteği eleştirdikleri görüldü.

İran İstatistik Merkezi verilerine göre işsizlik oranı, bu mali yılda bir önceki yıla göre yüzde 1.4 artışla yüzde 12.4 olarak gerçekleşti. Toplam nüfusun 80 milyon olduğu İran'da yaklaşık 3.2 milyon kişi işsiz.

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