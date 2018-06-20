DÜNYA KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... İRAN - İSPANYA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında karşı karşıya gelen İran ile İspanya, tarihlerindeki ilk maçında... İki takım daha önce hazırlık maçı da olmak üzere hiç karşı karşıya gelmedi.
İran, B Grubu'nda oynadığı ilk maçta Fas'ı 90+5. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etmiş ve ilk maçlar sonunda zirvede yer almıştı. İspanya ise ilk maçında Portekiz ile 3-3 berabere kalarak 1 puan almıştı. Grupta Portekiz'in 1 puanı bulunurken, son sıradaki Fas'ın ise puanı bulunmuyor.
İRAN - İSPANYA
İSPANYA: De Gea, Carvajal, Pique, Ramos, Alba, Busquest, Iniesta, Silva, Isco, Vazquez, Diego Costa
İRAN: Beiranvand, Ramin, Hosseini, Pouraliganji, Haji Safi, Omid, Ezatolahi, Karim, Mehdi, Amiri, Sardar Azmoun
STAT: Kazan Arena
SAAT: 21.00
YAYIN: TRT 1
İRAN 5. DÜNYA KUPASI'NDA
Beşinci kez Dünya Kupası'nda boy gösteren İran, daha önce 4 kez yer aldığı şampiyonada grup aşamasından çıkmayı başaramamıştı. İran bugüne kadar Dünya Kupası'nda sahaya çıktığı 13 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Asya temsilcisi, bu maçlarda 8 gol atarken, kalesindeki 22 gole engel olamadı.
İSPANYA 61. MAÇINDA
Dünya Kupası'na 15. kez katılan İspanya, şampiyonada bugüne kadar 60 maç oynadı. Bu maçlarda 29 galibiyet, 13 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. İspanyollar 60 karşılaşmada 95 gol atarken, kalelerinde 69 gol gördü.
İspanya'nın Dünya Kupalarındaki en golcü oyuncusu, 2006, 2010 ve 2014'teki turnuvalarda yer alan ve 9 kez fileleri havalandıran David Villa. 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenen turnuvada şampiyonluğa uzanan İspanya, 2014'te Brezilya'da düzenlenen şampiyonada ise gruptan çıkamamıştı.
İki takımın FIFA dünya sıralamasındaki yerine bakıldığında ise İspanya 10. sırada yer alırken, İran 37. basamakta kendine yer buldu.
2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU
MAÇ TAKVİMİ
> 25 Haziran (TSİ: 21.00): İspanya-Fas (Kaliningrad Stadı - Kaliningrad)
> 25 Haziran (TSİ: 21.00): İran-Portekiz (Mordovia Arena - Saransk)
— Habertürk Spor (@HTSpor) June 9, 2018
İSPANYA
Portekiz, Fas ve İran ile B Grubu'nda yer alan İspanya Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Kaleci kökenli teknik adamlardan Julen Lopetegui'nin çalıştırdığı İspanya, Avrupa Elemeleri'nde İtalya, Arnavutluk, İsrail, Makedonya ve Lihtenştayn ile G Grubu'nda mücadele etti.
Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden İspanya, 2016'da göreve gelen teknik direktör Lopetegui yönetiminde kadrosunu yeniden yapılandırarak çıkışa geçti.
Elemelerde çıktığı 10 maçın 9'undan galip ayrılan ve tek beraberliğini İtalya deplasmanında alan İspanya, G Grubu'nu 28 puanla namağlup lider tamamlayarak 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Önceki Dünya kupalarında Raul Gonzalez, David Villa, Xavi, Carles Puyol ve Iker Casillas gibi yıldız oyuncuların forma giydiği İspanya, kaptan Sergio Ramos, Gerard Pique, Andres Iniesta, Isco ve Diego Costa gibi önemli oyuncularıyla bu turnuvada da şampiyonluk kovalayacak.
FIFA dünya sıralamasında 8'inci sırada bulunan İspanya'nın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 5'er kez sarsan Costa, Isco, Alvaro Morata ve David Silva sağladı.
Dünya Kupası'nın favori adayları arasında yer alan İspanya'nın aday kadrosunun önemli bir kısmını, önceki yıllarda olduğu gibi önde gelen İspanyol takımları oluşturdu. Real Madrid'den 6, Barcelona ve Atletico Madrid'den 3'er futbolcu İspanya Milli Takımı'nda aday kadroya adını yazdırdı.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Güney Afrika'da 2010 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluğa uzanan İspanya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1934 - Çeyrek final
1950 - Dördüncülük
1962 - Grup aşaması
1966 - Grup aşaması
1978 - Grup aşaması
1982 - İkinci tur
1986 - Çeyrek final
1990 - Son 16 turu
1994 - Çeyrek final
1998 - Grup aşaması
2002 - Çeyrek final
2006 - Son 16 turu
2010 - Şampiyon
2014 - Grup aşaması
İRAN
İspanya, Portekiz ve Fas ile B Grubu'nda yer alan İran Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Portekizli teknik adam Carlos Queiroz'un çalıştırdığı İran, Asya Elemeleri'nde ilk turu seribaşı unvanıyla maça çıkmadan geçti.
İkinci turda Umman, Türkmenistan, Guam ve Hindistan ile mücadele eden İran, 6 galibiyet ve 2 beraberliğin ardından D Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak üst tura yükseldi.
Üçüncü turda A Grubu'nda yer alan İran, başarılı performansını sürdürdü. Grubunda karşılaştığı Güney Kore, Suriye, Özbekistan, Çin ve Katar karşısında elde ettiği 6 galibiyet ve 4 beraberliğin ardından 22 puanla namağlup liderlik elde eden İran, Asya kıtasından Dünya Kupası'na vize almayı garantileyen ilk takım oldu.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Önceki Dünya kupalarında Ali Daei, Javad Nekounam, Ali Karimi ve Mehdi Mahdavikia gibi önemli oyuncuların forma giydiği İran, Rubin Kazan'da forma giyen genç yetenek Sardar Azmoun, Mehdi Taremi ve Saman Ghoddos gibi oyuncularıyla bu turnuvada başarı kovalayacak.
FIFA dünya sıralamasında 36'ncı sırada bulunan İran'ın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 11 kez sarsan Azmoun ile 8 gol atan Taremi sağladı.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
1978 - İlk tur
1998 - İlk tur
2006 - İlk tur
2014 - İlk tur
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.