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Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında karşı karşıya gelen İran ile İspanya, tarihlerindeki ilk maçında... İki takım daha önce hazırlık maçı da olmak üzere hiç karşı karşıya gelmedi.

İran, B Grubu'nda oynadığı ilk maçta Fas'ı 90+5. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etmiş ve ilk maçlar sonunda zirvede yer almıştı. İspanya ise ilk maçında Portekiz ile 3-3 berabere kalarak 1 puan almıştı. Grupta Portekiz'in 1 puanı bulunurken, son sıradaki Fas'ın ise puanı bulunmuyor.

İRAN - İSPANYA

İSPANYA: De Gea, Carvajal, Pique, Ramos, Alba, Busquest, Iniesta, Silva, Isco, Vazquez, Diego Costa

İRAN: Beiranvand, Ramin, Hosseini, Pouraliganji, Haji Safi, Omid, Ezatolahi, Karim, Mehdi, Amiri, Sardar Azmoun

STAT: Kazan Arena

SAAT: 21.00

YAYIN: TRT 1

İRAN 5. DÜNYA KUPASI'NDA

Beşinci kez Dünya Kupası'nda boy gösteren İran, daha önce 4 kez yer aldığı şampiyonada grup aşamasından çıkmayı başaramamıştı. İran bugüne kadar Dünya Kupası'nda sahaya çıktığı 13 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Asya temsilcisi, bu maçlarda 8 gol atarken, kalesindeki 22 gole engel olamadı.

İSPANYA 61. MAÇINDA

Dünya Kupası'na 15. kez katılan İspanya, şampiyonada bugüne kadar 60 maç oynadı. Bu maçlarda 29 galibiyet, 13 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. İspanyollar 60 karşılaşmada 95 gol atarken, kalelerinde 69 gol gördü.

İspanya'nın Dünya Kupalarındaki en golcü oyuncusu, 2006, 2010 ve 2014'teki turnuvalarda yer alan ve 9 kez fileleri havalandıran David Villa. 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenen turnuvada şampiyonluğa uzanan İspanya, 2014'te Brezilya'da düzenlenen şampiyonada ise gruptan çıkamamıştı.

İki takımın FIFA dünya sıralamasındaki yerine bakıldığında ise İspanya 10. sırada yer alırken, İran 37. basamakta kendine yer buldu.

2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU

2018 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

MAÇ TAKVİMİ

> 25 Haziran (TSİ: 21.00): İspanya-Fas (Kaliningrad Stadı - Kaliningrad)

> 25 Haziran (TSİ: 21.00): İran-Portekiz (Mordovia Arena - Saransk)

— Habertürk Spor (@HTSpor) June 9, 2018

İSPANYA

Portekiz, Fas ve İran ile B Grubu'nda yer alan İspanya Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Kaleci kökenli teknik adamlardan Julen Lopetegui'nin çalıştırdığı İspanya, Avrupa Elemeleri'nde İtalya, Arnavutluk, İsrail, Makedonya ve Lihtenştayn ile G Grubu'nda mücadele etti.

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden İspanya, 2016'da göreve gelen teknik direktör Lopetegui yönetiminde kadrosunu yeniden yapılandırarak çıkışa geçti.

Elemelerde çıktığı 10 maçın 9'undan galip ayrılan ve tek beraberliğini İtalya deplasmanında alan İspanya, G Grubu'nu 28 puanla namağlup lider tamamlayarak 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Önceki Dünya kupalarında Raul Gonzalez, David Villa, Xavi, Carles Puyol ve Iker Casillas gibi yıldız oyuncuların forma giydiği İspanya, kaptan Sergio Ramos, Gerard Pique, Andres Iniesta, Isco ve Diego Costa gibi önemli oyuncularıyla bu turnuvada da şampiyonluk kovalayacak.

FIFA dünya sıralamasında 8'inci sırada bulunan İspanya'nın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 5'er kez sarsan Costa, Isco, Alvaro Morata ve David Silva sağladı.

Dünya Kupası'nın favori adayları arasında yer alan İspanya'nın aday kadrosunun önemli bir kısmını, önceki yıllarda olduğu gibi önde gelen İspanyol takımları oluşturdu. Real Madrid'den 6, Barcelona ve Atletico Madrid'den 3'er futbolcu İspanya Milli Takımı'nda aday kadroya adını yazdırdı.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Güney Afrika'da 2010 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluğa uzanan İspanya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1934 - Çeyrek final

1950 - Dördüncülük

1962 - Grup aşaması

1966 - Grup aşaması

1978 - Grup aşaması

1982 - İkinci tur

1986 - Çeyrek final

1990 - Son 16 turu

1994 - Çeyrek final

1998 - Grup aşaması

2002 - Çeyrek final

2006 - Son 16 turu

2010 - Şampiyon

2014 - Grup aşaması

İRAN

İspanya, Portekiz ve Fas ile B Grubu'nda yer alan İran Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Portekizli teknik adam Carlos Queiroz'un çalıştırdığı İran, Asya Elemeleri'nde ilk turu seribaşı unvanıyla maça çıkmadan geçti.

İkinci turda Umman, Türkmenistan, Guam ve Hindistan ile mücadele eden İran, 6 galibiyet ve 2 beraberliğin ardından D Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak üst tura yükseldi.

Üçüncü turda A Grubu'nda yer alan İran, başarılı performansını sürdürdü. Grubunda karşılaştığı Güney Kore, Suriye, Özbekistan, Çin ve Katar karşısında elde ettiği 6 galibiyet ve 4 beraberliğin ardından 22 puanla namağlup liderlik elde eden İran, Asya kıtasından Dünya Kupası'na vize almayı garantileyen ilk takım oldu.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Önceki Dünya kupalarında Ali Daei, Javad Nekounam, Ali Karimi ve Mehdi Mahdavikia gibi önemli oyuncuların forma giydiği İran, Rubin Kazan'da forma giyen genç yetenek Sardar Azmoun, Mehdi Taremi ve Saman Ghoddos gibi oyuncularıyla bu turnuvada başarı kovalayacak.

FIFA dünya sıralamasında 36'ncı sırada bulunan İran'ın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 11 kez sarsan Azmoun ile 8 gol atan Taremi sağladı.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

1978 - İlk tur

1998 - İlk tur

2006 - İlk tur

2014 - İlk tur