İran Milli Futbol Takımı, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan döner dönmez bazı oyuncuların veda açıklamalarıyla şoka uğradı. Takımın önemli futbolcularından Rıza Guçannejad ve Sardar Azmoun sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla milli takıma veda ettiklerini duyurdu.



SARDAR AZMOUN: ANNEM VE MİLLİ TAKIM İKİLİSİNDEN BİRİNİ SEÇMEK ZORUNDA BIRAKILDIM

Türkmen asıllı futbolcu Sardar Azmoun, Dünya Kupası'ndan sonra İran taraftarları tarafından etnik kimliğine ağır hakaretlere maruz kalmıştı. Genç futbolcu yaptığı açıklamada, "Bu hakaretler sayesinde hasta olan annemin sağlığı tehlikeye düşerek, kötüleşti ve ben annem ve milli takım ikilisinden birini seçmek zorunda bırakıldım. Ben de annemi seçtim!” diyerek milli takıma veda etti.

Sardar Azmoun da sosyal medya paylaşımında taraftarların ona haksızlık ettikleri ve ırkçı hakaretler ettikleri için milli takımdan ayrıldığını açıklamıştı. 23 yaşında ve Rusya Premier Ligi'nde Rubin Kazan takımında oynayan Türkmen asıllı futbolcu, Dünya Kupası'ndan sonra İran taraftarları tarafından etnik kimliğine ağır hakaretlere maruz kalmıştı. Olayların ardından İran Kooperatif, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Ali Rabiei, milli takımı bırakan Sardar Azmoun'un kararından vazgeçmesi için halka çağrı yaptı.



SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TARTIŞMAYA YOL AÇTI

Türkmen olduğu için linç edilen Serdar Azmoun'un milli takımdan ayrılmasından sonra özellikle sosyal medyada büyük tartışmalar yaşandı. Bir grup genç yıldızın milli takımından ayrılma sebebi olan ırkçı hakaretleri daha şiddetli devam ettirirken, diğer grup ise bu söylemi kınayarak Azmun'u savunmaya çalıştı.

ABD'de yaşayan bir İranlı komedyen ise tartışmalara katılarak, kendisinin de çok hakaretlere maruz kaldığını bu nedenle kararını bir kez daha düşünmesi gerektiğini vurguladı.

Bir başka kullanıcı ise, "İsveç'te bir yabancı asıllı futbolcuya bir gurup faşist saldırdı, tüm takım itiraz etti. Siyasi partiler ve sivil örgütler tepki gösterdi, bazı millet vekilleri onun formasını giydiler ve itirazlar dünya haberlerinde etkili hale geldi. Bizde ise Azmoun ırkçı saldırıya maruz kaldı ve takımdan ayrıldı!"



İRAN FUTBOLU VE IRKÇI SLOGANLAR

Daha önce de İran Futbol Ligi'nde Türk kökenli futbolcular sahalarda ağır ırkçı hakaretlere maruz kalmışlardı. Her ne kadar İran medyasında Fars egemenliğinin sayesinde ana akım basında yer bulmakta zorlansa da zaman zaman İran basını ve hatta parlamentosunda bile sıcak tartışmalara yol açmıştı.

FIFA İranlı yetkililerinden futbol sahalarında Fars olmayan etniklere özellikle Arap ve Türklere karşı ırkçı hakaretlerin son verilmesini talep etmişti. İran Birinci Ligi kulüplerinden ve İran Türklerinin takımına meşhur olan Traktor Sazi Tebriz Futbol Takımı oyuncuları ve statları dolduran on binlerce taraftarı da defalarca Türk oldukları için ırkçı hakaretlere maruz kalmıştı.