Reuters'in Fars Haber Ajansı'na dayandırarak verdiği habere göre; Velayeti, ayrıca İsrail'i de ''İsrail Suriye'yi vurmaya devam ederse daha güçlü bir cevap alacaktır'' diyerek uyardı.

Geçen hafta ABD'nin, İran ve dünya güçleri arasında, Tahran'ın nükleer programına ilişkin imzalanan 2015 nükleer anlaşmasından çekilmesi ardından, İsrail, İsrail topraklarının İran füzeleri ile vurulduğu gerekçesi ile Suriye'yi vurmuştu.

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