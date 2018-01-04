İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, dün yaptığı açıklamada, ülkesinde son günlerde gerçekleşen "rejim karşıtı" gösterilerin sona erdirildiğini, kendisine bağlı birliklerin sadece üç ilde hem de kısıtlı olarak müdahil olduğunu sözlerine ekledi.

Bugün ise İran Ordusu Komutanı Abdülrahim Musavi, polis ve milis gücü Besiçlerin protestoları bastırdığını, ama askeri birliklerin gerekirse müdahaleye hazır olduğunu söyledi.

"Bu kör fitne çok küçük çapta olmakla birlikte halk ve kolluk kuvvetleri tarafından en başından engellendi, ama geri kalanı için İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'ndaki yoldaşlarınızın Büyük Şeytan'ın (ABD) emrindeki enayilere karşı koymaya hazır olduğundan emin olabilirsiniz" dedi.

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