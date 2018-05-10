İran Devlet Televizyonuna konuşan Petrol Bakanı Bijan Zenganeh ülkenin petrol sektörünü güçlendirmek için yabancı yatırıma ihtiyaç olduğunu, bununla birlikte ABD'nin uluslararası nükleer anlaşmadan çekilme kararı ardından uzak durmaya karar vermeleri durumunda da sektörün hayatta kalabileceğini söyledi.

Reuters'in haberine göre, Petrol Bkanı Zenganeh, Yabancılar yatırımm yaparsa sektörün gelişimi hız kazanır, yapmazlarsa ölmeyiz'' dedi.

Zenganeh, ham petrolün varil fiyatında 65 dolar bandında bir fiyat istikrarı tercih ettiklerini belirtti.

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