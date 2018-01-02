İran'ın dini lideri Hameney resmi internet sayfasından: "Düşmanlarımız ülkede isyan çıkarttı. Savaş çıkartmaya çalışıyorlar. İsyan çıkartmak için para silah ve ajanları kullanıyorlar" açıklamasında bulundu.

İran'da ekonomik politikaları protesto etmek amacıyla ülke çapında düzenlenen hükumet karşıtı gösterilerde Huzistan Eyaleti'ndeki İze şehrinde dün gece 2 kişi hayatını kaybetti. İran devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, gösterilerde toplam ölü sayısının 10'a yükseldiği açıklandı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümetine ölüm çağrısında bulunan eylemcilerin, dini liderler Ali Hamaney karşıtı sloganlar attığı gösteriler devam ediyor. Ülkede protestoların organize edildiği sosyal medyaya ise kısıtlama getirildi.

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