İran'dan yayın yapan Gil Nigah haber sitesine göre, "Demavend" adlı savaş gemisi, Hazar Denizi'ndeki Enzeli Limanı'nda dalgakırana çarpma sonucu hasar gördü.

AA'nın haberine göre; ülkenin en büyük savaş gemilerinden Demavend'de 18 personelin bulunduğu, kaza sırasında 6 kişinin denize düştüğü belirtildi. Yerel kaynaklara göre denize düşen 6 kişiden 4'ü kurtarılırken 2'sini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2013 yılında denize indirilen savaş gemisinin 100 metre uzunluğunda ve bin 300 ton ağırlığında olduğu belirtiliyor.

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