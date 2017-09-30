İran ve Irak ortak askeri tatbikata başlıyor!

İran devlet televizyonu, İran ve Irak merkezi yönetiminin sınırda ortak tatbikata başlayacağını duyurdu.

Ordu sözcüsü açıklamasında, kararın ordu komutanlarının katıldığı bir toplantının ardından alındığı belirtildi. Tatbikat kararının yanı sıra sınır kapılarının güvenliği için asker konuşlandırılacağı da belirtildi.

Irak ordusu halihazırda, Türkiye ile Habur sınır kapısında ortak askeri tatbikat yapıyor. Bağdat yönetimi, tartışmalı referandumdan sonra IKBY'den sınır kapılarını teslim etmesini istemiş, Erbil ise bu talebi reddetmişti.