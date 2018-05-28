'İran ve İsrail gizlice anlaştı' iddiası!

İran ve İsrailli yetkililerin, Ürdün'ün başkenti Amman'da yaptıkları gizli görüşmede, "Tahran yönetiminin Suriye'nin güneybatısındaki çatışmalara katılmaması" konusunda anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

Suudi Arabistan'ın Londra merkezli yayın yapan "İlaf" gazetesinin, görüşmede hazır bulunan bir kaynağa dayandırdığı haberde, İran'ın Amman Büyükelçisi Mucteba Firdevsi Bur'un da aralarında yer aldığı İranlı emniyet yetkilileri ile Mossad başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu İsrailli yetkililerin, Amman'daki bir otelin farklı odalarında konakladığı, taraflar arasındaki müzakerenin, mesajları taşıyan Ürdünlü bir ara bulucu tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

Haberde, dolaylı müzakerenin konusunun Suriye'nin güneybatısında, özellikle de Dera ve el-Kuneytara kentlerinde çıkması beklenen çatışmalar olduğu belirtilerek, "Görüşme sonucu İran'ın yanı sıra Lübnan Hizbullahı ve diğer Şii grupların, söz konusu bölgede Esed rejim güçleri ile muhalifler arasında meydana gelmesi beklenen çatışmalara katılmama ve Ürdün'ün de sınırlarını geçişlere karşı koruması yönünde anlaşmaya varıldı." iddialarına yer verildi.

İsrailli yetkililerin, işgal altındaki Golan Tepeleri ve İsrail-Ürdün sınırına yakın bölgede çıkması beklenen çatışmalara İran ve Hizbullahın katılmaması durumunda kendilerinin de müdahale etmeyeceğini söyledikleri kaydedilen görüşmede, İsraillilerin, Amman'daki anlaşmanın hızlı sağlanmasından dolayı şaşırdıkları belirtildi.

Haberde ayrıca, söz konusu görüşme için "tuhaf ve gerçekçi olmadığı" şeklinde değerlendirmede bulunularak, İsrail'in Suriye'ye yönelik son saldırılarında kayıpları olan Tahran yönetiminin, Suriye'de daha fazla kayıp vermeme ve baskılara maruz kalmamak için güneybatıda Esed güçleri ile muhalifler arasında yakın zamanda çıkması beklenen çatışmalara katılmamayı kabul ettiğini savundu.

Bu görüşmenin, Rusya'nın bilgisi dahilinde gerçekleştiği vurgulanan haberde, Dera ve Kuneytara'da çıkacak çatışmalara İran ve Hizbullah'ın katılmayacağına dair Rusya'nın garanti verdiği öne sürüldü.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER